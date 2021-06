Die A-Junioren des FSV Offenbach bereiten sich auf die Regionalliga-Saison 2021/22 vor, als ginge sie im September los.

Der Kader besteht aus zwei Torhütern und 20 Feldspielern. Von den B-Junioren kommen Björn Henrich, Agon Bajaktari, Tufan Cinar, Fynn Kriegel, David Schäfer und Max Schnetzer dazu. Sechs Spieler haben den Verein verlassen: David Lenz und Luis Wolff sind beim SV Rülzheim, Laurent Laturner ging zum FC Bienwald Kandel, Janik Subas zum TB Jahn Zeiskam, Sam Keller zum SV Büchelberg und Nick Barenscheer zum TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim.

Mit vier Siegen aus sieben Partien war der FSV gut in die Saison 2020/21 gestartet. Beim Saisonabbruch stand er auf dem siebten Platz. An diesem Sonntag wäre die Runde zu Ende gegangen.

Der Neue

Der neue Trainer Timo Theobald will die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld positionieren. Der 33-Jährige kommt vom TuS 08 Schaidt aus der A-Klasse Süd, den er die vergangenen drei Jahre coachte. Zuvor trainierte er die A-Junioren des SV Viktoria Herxheim. Seinen größten Erfolg als Trainer feierte er in der Saison 2015/2016: Nach der Entlassung von Freddy Heß in Herxheim stand er bis zum Saisonende auf der Kommandobrücke. Die Viktoria verlor kein Spiel mehr und hielt sich in der Landesliga.

Theobald war Torhüter beim FC Insheim, VfB Hochstadt und in Offenbach. Seinen Abschied aus Schaidt hatte er frühzeitig bekanntgegeben. Dann kam Offenbachs Sportlicher Leiter Nils Karl auf ihn zu, gesucht wurde der Nachfolger von Uwe Gaßner. „Es ist wie ein Sechser im Lotto, in meinem Heimatort im höherklassigen Nachwuchsbereich arbeiten zu dürfen“, sagt Theobald. Er wohnt in Offenbach. Der gelernte Industriebuchbinder hat sich berufsbegleitend zum Medienfachwirt weitergebildet. Seit elf Jahren ist er Angestellter des öffentlichen Dienstes im Karlsruher Institut für Technologie.

Acht Testspiele fix

Sein erster Eindruck von den Offenbacher A-Junioren: „Die Jungs sind sehr ehrgeizig, haben richtig Bock auf Fußball.“ Zweimal pro Woche bittet er zu den Übungseinheiten, ab 11. Juli dreimal. Acht Testspiele sind vereinbart. Die Gegner heißen SC Hauenstein (18. Juli), VfB Hochstadt (21. Juli), VfL Kirchheim/Teck (24. Juli), SG Sonnenhof Großaspach (25. Juli), SV Viktoria Herxheim (31. Juli), DJK Phönix Schifferstadt (2. August), TSV Königsbach (7. August) und VfR Aalen (14. August). David Geschwind und Michael Eichhorn sind die Cotrainer. Gschwind kommt von den B-Junioren des VfL Kirchheim/Teck. Sascha Hahn trainiert die Torhüter. Jörg Hilse fungiert als Teammanager und Bindeglied zu den Eltern.

„Mit Timo haben wir eine echte Integrationsfigur gewinnen können. Er steht für Zusammenhalt und Kameradschaft. Mit ihm wollen wir künftig wieder mehr Jugendspieler an den Verein binden“, sagt FSV-Spielleiter Michael Wachler. Er findet es schade, dass kein Spieler des älteren Jahrgangs der A-Junioren im Verein gehalten werden konnte.