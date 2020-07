Der FSV Offenbach hat das Testspiel bei der TSG Jockgrim vor 200 Zuschauern mit 2:0 gewonnen. Jonas Mittenbühler und Nico Nagel trafen für den Landesligisten. TSG-Neuzugang Pascal Thiede sah in der Schlussphase wegen wiederholten Meckerns die Gelb-Rote Karte. Jockgrim ist am Samstag um 15 Uhr gegen die TSG Deidesheim (A-Klasse) wieder im Einsatz, Offenbach hat sein Testspiel am Samstag gegen Oberligist FC Arminia Ludwigshafen auf 18 Uhr verlegt. Der SV Rülzheim spielt am Samstag schon um 11 Uhr gegen die U23 des SV Sandhausen. Das Spiel zwischen dem Verbandsligisten und dem baden-württembergischen Oberligisten wird im Peter-Becht-Stadion vor maximal 350 registrierten Zuschauern ausgetragen.