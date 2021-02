Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat Sanel Catovic unter Vertrag genommen. Der sei einer der gefragtesten Spieler auf dem Markt gewesen und sei ein Wunschspieler von Trainer Stefan Ronecker, teilte der ehemalige Vorsitzende Wolfgang Sinn mit. Der 28-jährige Bosnier habe auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Er war im Sommer vergangenen Jahres nach sechs Jahren beim FC Speyer 09 zum Oberligisten Arminia Ludwigshafen gewechselt. Er folgte Trainer Ralf Gimmy, der mittlerweile sein Amt bei der Arminia wieder aufgegeben hat. In seiner Zeit in Speyer sei der defensive Mittelfeldmann stets Stammspieler gewesen. Sinn: „Er ist ein absoluter Führungsspieler. In Zeiskam könnte er der immer noch sehr jungen Mannschaft mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung weiterhelfen. Er gilt als gestandene Persönlichkeit, die auf dem Platz den Unterschied ausmachen kann.“