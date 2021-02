Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam verbreitert weiter seinen Kader und ist beim Landesligisten SV Geinsheim gleich doppelt fündig geworden. Mit dem 27-Jährigen Aaron Vester kommt ein Innenverteidiger, der mit seiner Größe beste Voraussetzungen für die Position mitbringt. Vester spielt seit 2017 beim Landesligisten. Zuvor war er für den SV Gommersheim in dieser Liga am Ball. In Gommersheim ist er auch zu Hause. Auch der 20-Jährige Neuzugang Konstantinos Saitis wohnt in Gommersheim. Der Außenstürmer ist beim SV Geinsheim der erfolgreichste Torschütze. Saitis kam in dieser Saison vom FSV Offenbach zurück ins Gäu, durchlief einige höherklassige Jugendmannschaften und spielte die vergangenen Jahre mit einer kurzen Unterbrechung in Offenbach in der Jugend-Regional- und Verbandsliga. Dort gehörte er schon früh zum Kader der ersten Mannschaft, kam aber kaum zum Einsatz. Nach seinem Wechsel zum SVG wurde er sofort Stammspieler. Der TB Jahn verspricht sich mit den beiden größere Variabilität. Teammanager Patrick Pfaff ist überzeugt, dass sie sich in Zeiskam durchsetzen können.