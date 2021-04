Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler Müslüm Talsik, der beim türkischen Erstligisten Gaziantepspor 27 Partien bestritt, kommt zum FV Türkgücü Germersheim. Seiner Frau zuliebe, die in einem Germersheimer Kindergarten arbeitet, hat er seinen Lebensmittelpunkt nach Herxheimweyher verlegt. „Er arbeitet bei einem unserer Sponsoren in einem Wörther Supermarkt. Er beginnt seine Laufbahn in Deutschland bei uns, um sich für höherklassige Vereine zu empfehlen. Wir sind sehr stolz darauf“, teilte FVT-Präsident Varol Kavuklu mit.