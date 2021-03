Kaum ist der Ligaverbleib unter Dach und Fach, meldet Fußball-Verbandsligist SV Rülzheim den nächsten Zugang: Vom badischen Verbandsligisten VfR Mannheim kommt der ehemalige Zeiskamer Eric Biedenbach. Der 29-Jährige spielte auch schon beim FC Speyer 09 und TuS Mechtersheim sowie beim SC Idar-Oberstein. 77 Oberligaspiele (zehn Tore) und 106 Verbandsligapartien (47 Treffer) hat Biedenbach in seiner Vita stehen. Er kann im Sturmzentrum oder auf der Spielmacherposition im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Patrick Brechtel, Sportlicher Leiter der Rülzheimer, sagt: „Wir waren schon länger an ihm dran. Er passt als Fußballer wie auch von seinem Charakter her sehr gut zu uns.“