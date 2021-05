Noch ein Neuzugang für den Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim: Von den A-Junioren des VfR Wormatia Worms stößt Lütfihan Karakas zum Kader des neuen Trainers Julian Hübner. Spieler und Trainer kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in der Jugendabteilung des Karlsruher SC. Der 19-Jährige Karakas ist Linksfuß und in der Offensive einsetzbar. Es spielte auch schon in der Jugend von Phönix Schifferstadt.