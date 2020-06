Der SV Minfeld hat auf seiner Anlage ein Coaching Eye installiert. Dabei handelt es sich um eine Kamera, die in 13 Meter Höhe an einem Mast in Höhe der Mittellinie angebracht wurde. „Dadurch haben unsere Trainer die Möglichkeit, knifflige Spielsituationen im Training nochmals zu besprechen. So sollen den Spielern bessere Lösungen aufgezeigt werden, um unser Spielniveau weiter verbessern zu können“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.