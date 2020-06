Der SV Hagenbach und der SV Scheibenhardt bilden eine Spielgemeinschaft. Die Initiative ging von Hagenbach aus. „Als wir wussten, dass zahlreiche Spieler Scheibenhardt verlassen werden, haben wir beim SVS angefragt“, so Spielertrainer Mike Kempf. Scheibenhardts Sprecher Michael Völkel zeigt sich „erleichtert und froh, dass die Gespräche angenehm und gleichberechtigt verlaufen sind“. Der SVS bringt zehn Spieler ein, insgesamt stehen 50 Mann zur Verfügung. Die Spielgemeinschaft will mit drei Mannschaften in der B-, C- und D-Klasse Ost antreten. Der Rumäne Radu-Octavian Chius kommt von der SG Rohrbach/Impflingen. Drei ehemalige Spieler konnten zu einem Comeback bewogen werden: Torhüter Felix Schwarz, Alex Olaru und Ali Goekce.