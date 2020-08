Der SV Büchelberg ist erwartungsgemäß in die zweite Fußball-Verbandspokalrunde eingezogen. „In der zweiten Hälfte haben wir den Ball besser laufen lassen und letztlich verdient gewonnen“, sagte Trainer Sahin Pita nach dem 4:0 (1:0)-Sieg am Mittwochabend beim B-Klasse-Aufsteiger FC Berg vor 300 Zuschauern. 0:1 stand es in der Halbzeit, das Tor erzielte Christian Liginger in der neunten Minute aus 18 Metern. Berg wehrte sich tapfer gegen den Landesligisten, befreite sich immer wieder und hatte in der 16. Minute die Chance für den Ausgleich. Topscorer Can Kara scheiterte an Büchelbergs Torhüter Pascal Radetzky. In der 30. Minute köpften zwei Büchelberger in einer Aktion an die Latte, zuerst Yasin Özcelik, dann Hasan Coskun. Nach der Halbzeit wurde der Klassenunterschied deutlich. Zejdan Alili erzielte das 0:2 (55.), Özcelik erhöhte nach Flanke von Kevin Apfel auf 0:3 (70.), in der 75. Minute unterlief Paul Bendel nach scharfer Özcelik-Flanke ein Eigentor. Es gab noch drei Aluminiumtreffer, einen für Berg. Kadir Coban setzte einen Freistoß auf die Latte.