Der nächste Spieler mit Erfahrung in höheren Ligen hat sich dem Fußball-Bezirksligisten TSG Jockgrim angeschlossen. Steven Bendusch (28) wird künftig die Außenbahn bearbeiten. Der Roschbacher war bis zum Frühjahr 2020 beim Verbandsligisten SV Rülzheim, davor beim Oberligisten TuS Mechtersheim. Zuletzt hatte er eine Fußballpause eingelegt, weil ihm die Belastung mit Beruf als Industriemechaniker und Verbandsliga-Fußball zu groß geworden war. In Jockgrim freut man sich, „einen so erfahrenen Spieler ab sofort im Team begrüßen zu dürfen.“