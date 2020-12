Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat mit Stefan Herzner seinen ersten Winterneuzugang. Der 21-Jährige Mittelfeldspieler war zuletzt ohne Verein. In der Jugend hatte er beim Karlsruher SC, SV Sandhausen und beim FSV Offenbach gespielt. Aktiv war er eine Saison beim TuS Mechtersheim und bis Ende 2019 beim FV Dudenhofen. Es ist die erste Verpflichtung des neuen Teammanagers Patrick Pfaff, der verstärkt Spieler aus der Region zum TB Jahn lotsen möchte. Weitere Neuverpflichtungen im Winter sind geplant. Im Gegenzug will sich der Verein auch von Spielern trennen. Dies hat sowohl sportliche als auch private Gründe, wie der Verein informiert. So zog es Leo Lamesic, Torschütze im letzten Spiel vor der coronabedingten Pause bei Phönix Schifferstadt, in seine kroatische Heimat zurück.