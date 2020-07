„Es war ein aufschlussreicher Test, der uns zahlreiche Defizite aufgezeigt hat. Wir sind noch lange nicht auf Verbandsliga-Niveau angelangt“, resümierte Trainer Marco Weißgerber vom Verbandsliga-Aufsteiger FC Bienwald Kandel nach dem Testspiel gegen den Oberligisten FV Dudenhofen, der am Mittwoch vor der Halbzeit überlegen war und 3:0 gewann. Dudenhofen attackierte früh, nach vorne initiierte der überragende Marvin Sprengling gefährliche Aktionen. Sprengling war an allen drei Toren beteiligt, das 0:2 erzielte er selbst. Der FVD hätte zur Pause höher führen müssen, Kandel hatte eine Möglichkeit durch David Wagner. Nach dem Wechsel verflachte die Partie vor 200 Zuschauern. Yannik Berdel traf den Pfosten (50.). FVD-Stürmer Christopher Koch aus Landau: „Es war im ersten Spiel nach langer Pause wichtig, dass wir keinen Gegentreffer bekommen haben.“ Kandel spielt am Samstag um 12.30 beim TuS Knittelsheim.