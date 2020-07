Der Kreissauschuss Südpfalz wird am Dienstag in Freckenfeld beraten, mit welcher Regelung die B-, C- und D-Klassen den Fußball-Spielbetrieb aufnehmen könnten.

Der Kreisvorsitzende Karl Schlimmer geht bei einem Rundenstart im September tendenziell von Staffelteilungen nach geografischer Lage aus. Am Samstag kommt der Verbandsspielausschuss zusammen. Er ist vorgeprescht mit der Festlegung, dass bei Spielbeginn im August die Verbandsliga, Bezirksligen und A-Klassen jeweils in zwei Staffeln geteilt werden.

Zweiteilung „vernünftig“

Eine Zweiteilung der A-Klasse trifft bei Fernando Cadorin, Trainer des SV Landau West, auf offene Ohren: „Das wäre vernünftig, da man nicht weiß, wie die Pandemie sich weiterentwickelt.“ Bei zwei Staffeln könne man flexibler auf kurzfristige terminliche Einschränkungen reagieren. Das Argument Zuschauerschwund, weil weniger Heimspiele, spielt für Cadorin, keine große Rolle: „Finanziell ist dies für uns weniger belastend, da wir generell nicht zu den Vereinen gehören, die viele Zuschauer anlocken.“ Verkraftbar sei die Teilung für den Landauer Verein auch, da der Spielerkader keinerlei Fixkosten generiere. Die Staffeln sollten nach räumlicher Nähe der Vereine gebildet werden.

Auch Sebastian Örther, Spielleiter beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II, könnte mit dem Splitting sehr gut leben. Vor allem, weil noch keiner wisse, wann genau es mit der Saison weitergehe. Druck aus dem Terminplan zu nehmen, sei richtig, sozusagen mit einer halben Runde. So könne auch der Kreis- und Verbandspokal im Programm integriert werden, ohne wochenlang Mittwoch-Sonntag spielen zu müssen.

„Klar gibt es dann weniger Heimspiele in Summe, dafür aber umso mehr Derbys“, sagt Örther. Diese würden helfen, ein wenig den finanziellen Verlust zu mildern. „Auf die Derbys, gerade gegen unseren Nachbarverein Rohrbach/Impflingen, freuen wir uns sehr.“ Örther spricht sich für eine Ost- und eine Weststaffel aus.

Skeptisch

Eine andere Auffassung vertritt Max Graichgauer für den FC Phönix Bellheim. „Das Splitten beurteilen wir sehr skeptisch.“ Die Vereine, ohnehin gestraft durch fehlende Einnahmen, hätten dadurch noch weniger Spiele. Man solle die Runde im normalen Modus spielen, dann eben halt mit mehr englischen Wochen. Wenn in zwei Staffeln geteilt werde, dann wäre das Losverfahren die einzig sinnvolle Variante. Andernfalls würden Vereine benachteiligt. Das Losverfahren könnte der Verband am besten rechtfertigen, meint Graichgauer.