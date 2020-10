Wenn nichts ganz Schlimmes passiert, wird die SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld am Mittwoch ihr Spiel in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter TuS Diedesfeld nachholen (19.30 Uhr, in Hainfeld). Von Verbandsseite hat es grünes Licht gegeben, wie Werner Engel von der SG mitteilte. Die Vereine haben das Heimrecht getauscht, um auf Rasen spielen zu können. Die SG rückt mit einem Sieg auf Platz zwei vor oder verharrt im Mittelfeld der Staffel West. Spielertrainer und Toptorschütze Alexander Wiemers kann seine beste Mannschaft aufbieten. Mit Florian Mohr, der beim 4:2 gegen Weingarten die Regie im Mittelfeld hatte. Und mit den lange Zeit verletzten Noah Held, Tim Oberthür und Kevin Horn, die am Samstag in die Elf zurückgekehrt sind.