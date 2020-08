Nichts war es mit dem ersten Pflichtspiel auf südpfälzischem Boden seit März am Samstag: Der FVP Maximiliansau hat das Fußball-Verbandspokalspiel gegen Bezirksliga-Neuling SV Minfeld kurzfristig abgesagt.

Hintergrund ist die unklare Lage wegen Corona, das sich wieder ausgebreitet und auch den südpfälzischen Fußball tangiert hat. Ein Spieler des TuS Knittelsheim war positiv getestet worden (wir berichteten). „Zu viele offene Fragen konnten wir nach langem Abwägen nicht beantworten“, teilt der FVP in einer Stellungnahme auf seiner Homepage mit: „Hier hat sich die Vorsorge und Verantwortung durchgesetzt gegenüber dem unbedingten Willen, dieses Spiel des Jahrzehnts zu spielen.“ Auch der Minfelder Trainer Martin Kremer bedauerte die Absage: „Wir hätten gerne gespielt. Auch kurzfristig ohne Zuschauer. Wie ich gehört habe, wollte die FVP-Mannschaft auch spielen, aber der Vorstand hat die Begegnung abgesagt.“

Für den Fortgang des Verbandspokals bedeutet dies zunächst, dass Maximiliansau ausgeschieden, Minfeld eine Runde weitergekommen ist. Der FVP-Vorstand sparte nicht mit Kritik am Verband: „Der sagt Spiele erst ab, wenn es einen bestätigten Corona-Fall gibt. Aber viele warten noch auf ihr Testergebnis. Ist das dann am Montag positiv, ist es dem Verband egal. Eine so große Zahl an Zuschauern und die Spieler selbst diesem Risiko auszusetzen, war uns zu gefährlich.“

Einige der am Wochenende geplanten Tests der Verbands-, Landes- und Bezirksligateams der Region sind abgesetzt worden, auch das für Mittwoch geplante Spiel zwischen dem VfB Hochstadt und der SG Rohrbach/Impflingen wurde schon gestrichen.