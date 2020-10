Nach zwei Niederlagen und 0:17 Toren in der Fußball-B-Klasse West Ost haben sich die SF Steinfeld von Trainer Cristian Preksavec getrennt. Er sagt: „Der Schritt des Vereins war völlig legitim. Wenn die Ergebnisse ausbleiben, steht der Trainer in der Verantwortung. Ich konnte nicht den sportlichen Erfolg erreichen, den ich mir persönlich gewünscht habe.“ Ein Nachfolger steht nach Aussage von Spielleiter German Schaffrodt noch nicht fest. Am Freitag im Kellerderby gegen den Vorletzten SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach wird das Team von den A-Jugend-Trainern Michael Burckhardt und Thomas Dubois betreut.