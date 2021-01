Lukas Seringer verlässt im Sommer nach vier Jahren den Verbandsligisten FC Bienwald Kandel und kehrt zu seinem Heimatverein SV Minfeld in die Bezirksliga zurück. Der 21-jährige Außenbahnspieler kam von den A-Junioren des FSV Offenbach ins Bienwaldstadion, nachdem er mehrere Jahre beim Karlsruher SC war. „Mit Lukas verlässt uns ein wichtiger Stammspieler und toller Mensch. Er hat durch vorbildlichen Einsatz und starke Leistungen wesentlich zum Aufstieg in die Verbandsliga beigetragen“, so Kandels Trainer Marco Weißgerber. Abwehrspieler Luca Schmaltz wechselt im Sommer von den Kandeler A-Junioren zum SVM.