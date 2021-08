Tag zwei des Camps nach Vorbild der Jugendakademie von Real Madrid in Sondernheim. Kantig und klar sind die Trainer aus Hamburg, Campleiter Ralf Schehr nimmt seinen Auftrag ernst. Aufgeteilt in sechs Gruppen, haben 101 Kinder und Jugendliche am Vormittag jeweils sechs Stationen vor sich. Ein Mädchen ist dabei, obwohl es die Sportart gewechselt hat. Wo sind die Eltern?

„Es geht weiter“, ruft einer der Knirpse im weißen Trikot-Set von Adidas. Einer von 101 Spielern, die das Gleiche anhaben, sich nur am aufgedruckten Namen, an den Fußballschuhen, die gerne mal rot sein dürfen, und in der Größe unterscheiden und von zwei aufgebauten Pavillons wieder rüber auf den Hauptplatz des VfR Sondernheim laufen. Sieben bis 16 Jahre alt sind die Teilnehmer an der fünftägigen Fußballschule, die mit dem Namen von Real Madrid wirbt. „Fundación Real Madrid Clinic“ heißt der Anbieter, der quer durch die Republik Camps veranstaltet. Ralf Schehr (66) wird nächste Woche in Sachsen-Anhalt erwartet.

Schehr ist der „Campleiter“ hier auf dem Gelände, auf das nicht jeder gelassen wird. Moritz Ay vom VfR, wie Said Koca assistiert er den Trainern der Hamburger Fußballschule, passt auf, wer wo nicht hingehört. Erstaunlich: kein Elternteil ist zu sehen. Anfahren, Kinder aussteigen lassen, drehen, abfahren, am späten Nachmittag wiederkommen: Bülent Öktem, im Vorstand des VfR, ist kurz vorbeigekommen und beschreibt das morgendliche Prozedere. Eine Maßnahme wegen Corona.

8,7 Sekunden – Highscore

Die Gruppe „Kroos“ ist an der Reihe an der Dribbelstation bei Dietmar Demuth (65): Louis hält seinen Chip an den Automaten, sprintet nach einem Signal mit dem Ball am Fuß los, rennt um die Tonne und dribbelt im Slalom durch kleine Hindernisse zurück. Konstantin ist dran. „Bis jetzt super, bleib dran, bravo“, sagt Demuth. „Und, wie viel?“ 8,7 Sekunden. „Highscore“ ruft einer aus der Gruppe. Lea und Melissa sind die einzigen Mädchen. Und wie behaupten sie sich? „Ich kenne die meisten aus meiner Klasse“, erzählt Lea von der IGS in Rülzheim. Die Zehnjährige hat sich für das Camp angemeldet, als sie noch Fußballerin beim VfR war: „Ich habe angefangen mit Turnen.“ Warum trägt sie das Trikot von Sergio Ramos? „Er ist ja auch Abwehrspieler. So wie ich. Damals.“

Die Dribbelstation ist die einzige von sechs Stationen auf dem Rasen, bei der sich „Leistung“ objektiv messen lässt. Auch dieses Ergebnis fließt in eine Gesamtwertung zur Ermittlung des „Gewinners“ ein, der später mit einem Elternteil nach Madrid fliegen wird. Den Ehrenpreis gibt es bei „Mega-Camps“, Camps, für die 100 Kinder und Jugendliche angemeldet worden sind.

„Googeln Sie mich!“

„Über Trainingsübungen der Real Madrid Jugendakademie, innovative Trainingsmethoden zur Steigerung der Spielintelligenz, Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit sowie durch Technologien zur Leistungsmessung bringen wir die Kinder und Jugendlichen sportlich weiter“, verspricht die Schule im Internet. Schehr nennt Staffelwettbewerb, „Coast to Coast“-Spiel, Doppel-Box, das Spielen mit verschiedenfarbigen Leibchen für Handlungsschnelligkeit. Zu seiner Person sagt der 66-Jährige nicht viel. „Googeln Sie mich!“ Kantig und klar sind sie, wird den Norddeutschen nachgesagt. „Stationswechsel ohne Getränkepause“, ruft Schehr den Gruppen zu. Nach 46 Jahren habe er Demuth, damals Profi bei St. Pauli, bei diesem Camp zum ersten Mal wiedergesehen.

Demuth spielte von 1974 bis 1979 bei St. Pauli und dann vier Jahre in Leverkusen. 1992 war er Co-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, später Trainer in St. Pauli, wo er 2002 entlassen wurde. 2018 trainierte er Chemie Leipzig. Schehr, diplomierter Sport- und Fußballlehrer, war 16 Jahre lang Verbandssportlehrer in Hamburg, 1997 für zwei Spieltage Trainer des HSV nach der Entlassung von Felix Magath und auch schon mal in Arabien tätig. Nun soll er wieder einen Job beim Landesligisten FC Schönberg bekommen.

„Relativ autoritär“

„Ich bin relativ autoritär, habe keine Lust, mir auf der Nase herumtanzen zu lassen. Das macht das Leben auf dem Sportplatz leichter“, sagt Schehr, sechs Jahre leitete er die HSV-Fußballschule, über sich. Sein Stil kommt an, die Camp-Teilnehmer spuren. Sie sind nicht zum Spaß hier, sondern um sich fußballerisch zu entwickeln. Trikotset, Spielball und Trinkflasche dürfen sie behalten. „Das ist schon viel Geld“, sagt „Freelancer“ Schehr und denkt an die Teilnahmegebühr von 239 Euro.

„Man darf halt keine Sch... bauen“, sagt Ünal frei heraus. Der Zwölfjährige, Schüler der Realschule, der in der D-Jugend des VfR Sondernheim kickt, hat heute neue Freunde kennengelernt.

Heidelberger nach Praktikum im Trainerteam

An der Station mit den verschiedenfarbigen Leibchen ist Marlon Withalm. Kein Hamburger, ein Heidelberger, der unter anderem bei der SG Kirchheim gekickt hat. Sein Vater ist Spanier, er ist seit 2016 im größten Fanclub Real Madrids Primavera Blanca, wie er betont. Bei einem Fanclub-Treffen vor einem Spiel in Madrid hörte er einem Gespräch mit Stefan Kohfahl zu und lernte ihn, der seit 2014 das von der Stiftung der Madrilenen gesponsorte Fußballschulen-Programm, das die Trainingskonzepte der Nachwuchsabteilung in andere europäische Länder bringt, kennen. „Hey, wie wäre es, wenn du ein Praktikum machst?“, habe Kohfahl ihn gefragt. Withalm bewarb sich und ist nun dabei. Der Sport- und Fitnessbetriebswirt will es weit bringen: „Mein Ziel: Campleiter zu werden.“

Schehr macht kein Geheimnis daraus, dass der 27-Jährige ihm manchmal zu viel redet. Er mag das einfach nicht. An der Station mit den Leibchen sagt Withalm an, welche Farbe in Ballbesitz kommt: rot. Aufgabe der Spieler: den Ball zu einem „Mitspieler“ zu bringen, die auch gerade etwas Rötliches im Leibchen hat.

Planänderung: Es gibt Spaghetti

Vor dem Mittagessen versammeln sich die Teilnehmer gruppenweise hintereinander ab der Mittellinie. „Heute war das schon 3000-mal besser“, sagt Schehr. „Ausgenommen die drei, die eine eigene Gruppe aufgemacht haben.“ „Revoluzzer!“, ruft Demuth dem Trio hinterher, das sich den richtigen Platz sucht. Schehr weist auf eine Programmänderung hin: Teilnehmerfotos werden erst morgen gemacht. Denn jetzt gibt’s Spaghetti. Auch eine Planänderung. Eltern hätten sich beschwert, dass es nur belegte Brötchen gegeben habe, erzählt Öktem. Morgen gebe es Reis mit Hähnchen, übermorgen Couscous.

Wer ist der beste Teamplayer?

Nach dem Essen soll es mit Turnieren auf drei Spielfeldern weitergehen. Jeweils nach zehn Minuten werden andere Mannschaften gemischt. Wer im Siegerteam spielte, bekommt einen Punkt. Auch dieses Ergebnis fließt in die Gesamtwertung ein. Am Freitag wird auch noch ein Best Teamplayer bestimmt. „Das ist schwer, da gibt es viele“, sagt Schehr. Es werde eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Beim Camp gebe es nur „sehr gut erzogene Kinder“.