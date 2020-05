Zwei Neuzugänge für die nächste Wechselperiode, deren Zeitpunkt weiter offen ist, hat Sahin Pita als künftiger Trainer des Fußball-Landesligisten SV Büchelberg an Land gezogen. Vom mittelbadischen Landesligisten FC Espanol Karlsruhe wechselt sein bosnischer Landsmann Ahmet Memic in den Wörther Ortsbezirk. Der 24-Jährige kann auf der rechten Außenbahn offensiv wie defensiv eingesetzt werden. Memic sammelte unter anderem in seinem Heimatland sowie der dritten österreichischen Liga Erfahrung, ehe es ihn nach Deutschland zum ASV Durlach und dann zu Espanol Karlsruhe verschlug. Auch mit Leon Krumnauer aus der A-Jugend des FSV Offenbach ist Büchelberg sich einig. „Er ist ein Perspektivspieler mit großem Talent“, sagt Pita über den defensiven Mittelfeldspieler.