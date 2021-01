Stefan Ronecker bleibt für weitere zwei Jahre Trainer des Fußball-Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam. Die Verantwortlichen des Vereins haben sich frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem 53-Jährigen verständigt, der im Juli 2019 vom badischen A-Ligisten SV Liedolsheim in die Pfalz kam. Ronecker ist Berufsschullehrer in Bruchsal und wohnt in Hambrücken. In Zeiskam übernahm er vor 18 Monaten ein Team, das nur dank des Aufstiegs des FV Dudenhofen die Verbandsliga erhalten konnte. Mit ihm kam die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur. Mit dem Trainer hätten auch seine beiden Co-Trainer Stefan Mees und Senad Nadarevic für die nächste Saison zugesagt, teilte Wolfgang Sinn mit. Neuer Torwarttrainer sei ab sofort Björn Streib.