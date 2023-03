Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spitzenspiel in der B-Klasse Ost West: Der Rangzweite TSV 08 Freckenfeld empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) Tabellenführer TSG Jockgrim II. TSV-Coach Heiko Herzenstiel war gemeinsam mit Stefan Layer Trainer in Jockgrim, als die TSG in der Spielzeit 2014/2015 das Double gewann. In Freckenfeld hat er einen Stürmer, der schon 13-mal getroffen hat.

Jockgrim stieg damals als Meister der A-Klasse Süd mit 74 Punkten in die Bezirksliga auf, im Pokalfinale gewann man just in Freckenfeld gegen den SV Olympia Rheinzabern mit 6:2. Die „Zweite“