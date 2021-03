Rainer Vollmar, zuletzt spielender Cotrainer beim Fußball-Bezirksliga-Aufsteiger VfB Hochstadt, verlässt wie Noch-Trainer Michael Graf den Verein. Vollmar schließt sich dem Ligakonkurrenten TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen an, wie der Sportliche Leiter Sebastian Weisenberger mitteilt. Der 35-jährige Vollmar laborierte zuletzt an einem Kreuzbandriss. „Das Knie ist jetzt schmerzfrei, ich kann einwandfrei laufen. Ob es aber der Belastung auf dem Platz standhält, muss ich abwarten. Derzeit fehlt mir die Möglichkeit, das zu testen“, sagt Vollmar, der kein weiteres Traineramt mehr anstrebte und beim TuS ganz normal als Offensivkraft geführt wird. Ein Grund, die Trainerverantwortung nicht mehr zu wollen, ist, dass er im vergangenen Oktober zum dritten Mal Vater geworden ist. „Deshalb wollte ich auch heimatnah einen Verein finden. Jetzt habe ich nur noch drei Kilometer bis zum Sportplatz“, sagt der Böchinger, der seine Rehabilitation bis Dezember in Landau absolviert hat. Weisenberger freut sich: „Wir haben ihn bewusst angesprochen und waren uns einig, dass er auch vom Typ her super zu uns passt.“