Im Jahr 1920, der Erste Weltkrieg war beendet, die Folgen waren noch lange nicht überstanden, gründeten 20 junge Männer in der Schmiede von Jakob Bellaire den Fußballclub, nannten ihn hoffnungsvoll F. C. Viktoria Neupotz und wählten Otto Antoni zum Vorsitzenden. Die Corona-Pandemie hat die 100-Jahr-Feier verhindert. In diesem Jahr wird es wohl aus dem gleichen Grund auch keine Jubiläumsfeier geben.

Bereits 1924 waren die Neupotzer Meister der C-Klasse des Kreises Germersheim. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges spielten sie in der B-Klasse. Von 1928 bis 1933 fuhr der Neupotzer Fußball