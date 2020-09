Am Sonntag erzielte Yannick Schneider fünf Treffer beim 6:2-Heimsieg des TuS Wollmesheim im Pokalspiel gegen den FC Insheim. Er hatte eine Vorahnung.

„Nachdem es in der Vorbereitung nicht so gut gelaufen ist, hatte ich eine positive Vorahnung. Ich bin eher ein Wettkampftyp“, sagt der 26-jährige Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison markierte er 25 Tore in 18 Partien. Ein Jahr zuvor trugen seine 26 Treffer zum Aufstieg des TuS in die B-Klasse West bei.

Je nach Spielsystem agiert Rechtsfuß Schneider als einzige Sturmspitze im Zentrum oder gemeinsam mit Ardit Hoxhaj. Er spielt die vierte Saison beim Landauer Stadtteilclub. Er kam über das Trainerduo Frank und Ronny Röder zum TuS, Schneider ist mit deren Schwester verheiratet. Mit ihr hat er zwei Buben, die ein und zwei Jahre alt sind.

Schneider stammt aus Weingarten, seit 2015 wohnt er mit seiner Familie in Landau. Bei der PFW Aerospace in Speyer hat er Fluggerätemechaniker gelernt. Dort arbeitet er in der Normalschicht.

Ausgebildet bei den Junioren in Dudenhofen und Offenbach, spielte er im höherklassigen Amateurfußball für FC Speyer 09, TB Jahn Zeiskam und den FSV Offenbach. Weitere Stationen waren der ASV Landau und der SV Rot-Weiß Göcklingen. In Wollmesheim fühlt er sich wohl und kann sich vorstellen, noch länger dort zu bleiben: „Wir haben eine geile Truppe in einem perfekten Umfeld. Ich kann mit vielen guten Freunden gemeinsam Spaß am Fußball haben.“