Am Mittwoch kommt es in Lug zum Duell zweier ungeschlagener Tabellenführer: Um 19 Uhr trifft der ASV Lug/Dimbach (B-Klasse West West) auf den FC Bavaria Wörth (A-Klasse Süd Ost). Gespielt wird ein Halbfinale um den Südpfalz-Kreispokal.

Die Südwestpfälzer haben sich mit Siegen gegen den TSV Wilgartswiesen (13:0), die SG Wernersberg/Spirkelbach (3:2), den VfB Annweiler (5:0) und die FSV Freimersheim (5:1) qualifiziert. Kapitän Marvin Tursa erzielte dabei fünf Treffer. In der Liga führt er die Torjägerliste mit sechs Treffern an. Tursa spielt im Mittelfeld auf der Außenbahn, auf der Zehner- oder der Sechserposition.

In der Jugend spielte er beim SC Hauenstein in der Verbandsliga und beim SV Hinterweidenthal in der Landesliga. Er war 17, als Trainer Marco Schehl den echten Luger zurückholte. In Tursas zweitem Jahr gelang der Aufstieg in die A-Klasse. Nach vier Jahren stieg der ASV 2019 wieder ab. Nach der Trennung von Jens Albrecht ist Schehl gemeinsam mit Frank Heberle auf der Kommandobrücke.

Tursa führt junge Mannschaft aufs Feld

Nach den Stolzer-Zwillingen Joshua und Yannik ist Tursa der drittälteste Akteur in einer jungen Mannschaft. In den vergangenen beiden Jahren hat der Verein eine komplette A-Jugend integriert. Tursa ist Kapitän. Er hat bei der BASF in Ludwigshafen Industriekaufmann gelernt, dort arbeitet er immer noch. Vor dem Pokalspiel gibt er sich zuversichtlich: „Wir haben den stärksten Gegner erwischt. Doch für Wörth gibt es sicher angenehmere Dinge, als unter der Woche bei einem tieferklassigen Verein anzutreten.“

Beim ASV fehlen Lukas Felix (Wadenbeinbruch) und Jonas Hans (Muskelverletzung). Die Luger kommen aus einer 18-tägigen Spielpause, für die Wörther ist es das neunte Pflichtspiel in dreieinhalb Wochen. Wörths Trainer Eugen Galkin fehlt Emre Sayincan (Spätschicht). Schiedsrichter ist Alexander Burhardt aus Klingenmünster.