„Alle von uns betreuten Athleten sind für die Euro nominiert. Mission Impossible wieder einmal erfüllt!“ So reagierte Mike Steverding, Inhaber von MS Sportreha in Landau und Herxheim, als er die Nominierung der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM-Vorbereitung aufs Handy bekam. Konkret meinte er Julian Baumgartlinger, der nach 15,5 Wochen Reha sein Comeback in Leverkusen gab, Konrad Laimer (RB Leipzig) und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), der inzwischen mit ihm ins Trainingscamp geflogen ist. Martin Hinteregger, Florian Grillitsch, Stefan Posch und Stefan Lainer kämen relativ regelmäßig zu ihm, so Steverding. „Vor Ort betreue ich natürlich alle Spieler der Nationalmannschaft.“