Am Mittwoch sind zwei Viertelfinalspiele um den Pokal des Fußballkreises Südpfalz. Zwei andere Spiele um den Einzug ins Viertelfinale werden nachgeholt.

Der ASV Lug/Schwanheim empfängt die FSV Freimersheim (19 Uhr), der SV Mörlheim muss im Landauer Stadtderby beim TuS Wollmesheim antreten (19.30 Uhr). Die Gewinner stehen im Halbfinale und nehmen in der kommenden Saison am Verbandspokal teil. Um den Einzug ins Viertelfinale geht es bei FVP Maximiliansau - FC Bavaria Wörth (19 Uhr) und Spfr Dierbach gegen SV Olympia Rheinzabern (19.15 Uhr). Die beiden Spiele wurden Corona-bedingt verschoben.

Gerhard Simon bringt den Erfolg nach Dierbach

Im 600-Seelen-Dorf Dierbach ist mit der Verpflichtung von Trainer Gerhard Simon der Erfolg eingekehrt. In der Saison 2018/2019 stiegen die Rot-Schwarzen als Meister der B-Klasse West erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die A-Klasse auf, die zweite Mannschaft schaffte den Sprung in die C-Klasse.

Simon stammt aus Böllenborn und ist in Dierbach verheiratet. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist mittlerweile selbstständiger Handelsvertreter für Bauelemente. Der 53-Jährige spielte in der Jugend beim SV Kapellen/Drusweiler und beim ASV Landau in der Regionalliga, der damals höchsten Klasse. Aktiv spielte er acht Jahre für den FC Phönix Bellheim und den ASV Landau in der Verbandsliga, meist im zentralen offensiven Mittelfeld. Er sagt: „Natürlich ist Rheinzabern der große Favorit. Doch wenn wir unseren großen Teamgeist auf den Platz bringen, können wir jeden schlagen. Das konnte man gegen Freimersheim sehen.“ Am vergangenen Samstag drehte seine Elf einen 0:2-Rückstand in ein 3:2, um dann in der Nachspielzeit noch das 3:3 durch einen Freistoß zu kassieren. Stolz ist Simon, dass es in Dierbach keinerlei finanziellen Zuwendungen an die Spieler gibt: „Ich liebe diese Mannschaft.“

Kevin und Denis

Seine beiden Zwillingssöhne Kevin und Denis, 21 Jahre alt, sind fester Bestandteil dieser gesunden Mischung aus jung und alt. Beide wurden von ihrem Vater in der Jugend trainiert, später waren sie in Herxheim.

Kevin agiert als Innenverteidiger. Er gilt als zweikampfstarker, versierter Techniker. Sein Vater wünscht sich, dass er sich noch öfter in die Offensive einschaltet. Nach seiner Lehre als Verkäufer bei der Firma Paul arbeitet er nun bei der Spedition Nuß in Kandel-Minderslachen als Lagerlogistiker. Denis ist als Allrounder auf der linken Außenbahn zu Hause, er ist pfeilschnell und hat einen starken linken Fuß. Er macht bei der Firma Hornbach eine Lehre als Bürokaufmann.

Rolf Göttel pfeift

Für die Punkterunde wünscht sich Vater Gerhard den Klassenerhalt: „Am liebsten wäre mir ein Platz unter den ersten vier Teams nach der Hauptrunde, dann wären wir alle Abstiegssorgen los.“ In der vergangenen Runde gewannen die Olympioniken mit 6:1. Schiedsrichter der Partie ist Rolf Göttel aus Spirkelbach.

Daniel Ochsenreither, Trainer des SV Olympia Rheinzabern, ist zuversichtlich: „Uns erwartet ein kleiner, ruppiger Platz. Das Spiel in Schaidt hat gezeigt, dass wir den Pokal sehr ernst nehmen. Wenn wir diese Performance auf den Platz bringen, sollten wir Dierbach schlagen können.“ Der Sieger bekommt es im Viertelfinale mit dem TSV Landau zu tun. Der Sieger von Maximiliansau trifft auf Oberhausen/Barbelroth.