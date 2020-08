Am Samstag sind in Jockgrim die Rundenbesprechungen der drei Oststaffeln im Fußballkreis Südpfalz angesetzt. Mit welchen Erwartungen geht Staffelleiter Rüdiger Werling (59) aus Büchelberg in die Versammlung?

Herr Werling, seit wann sind Sie schon im Kreisausschuss?

Seit dem Sommer 2016 war ich für die C-Klasse Ost verantwortlich. Im Mai 2018 rückte ich für Karl Schlimmer in den Verbandsspielausschuss. Seit Jahresanfang bin ich als Nachfolger für den verstorbenen Otto Rassenfoß für die B- und D-Klasse Ost verantwortlich. Dies wird auch in der kommenden Spielzeit so sein.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Sitzung?

Ich rechne mit mehreren Anfragen seitens der Vereine zur Auf- und Abstiegsregelung und zur Wertung der Saison, wenn es zu einem erneuten coronabedingten Lockdown kommen sollte.

Wie würde die Runde in diesem Fall gewertet?

Die Hälfte der Spiele muss absolviert sein, dann wird gewertet. Bei einer Liga mit 16 Teams haben wir 14 Spieltage in der Haupt- und acht Spieltage in der Auf- und Abstiegsrunde. Also elf Spieltage müssten absolviert sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Runde annulliert.

Es gibt Kritik an den Staffelteilungen. Ihre Meinung?

Wir haben uns im Verbandsspielausschuss in zahlreichen Sitzungen damit auseinandergesetzt. Uns war klar, dass wir es nicht jedem recht machen können. Wir haben uns auf eine einheitliche Linie auf Verbandsebene geeinigt. Unsere Bezirksliga hat 20 Mannschaften. Das wären ohne Teilung 38 Spieltage gewesen. Zahlreiche Englische Wochen mit Spielen unter der Woche wären die Folge gewesen. Eines hat mich dabei gewundert: Die Anfragen und Anträge kamen ausgerechnet von den Vereinen, wo jedes Jahr die meisten Spiele ausfallen beziehungsweise schon früh im Jahr abgesagt werden.

Warum sind in den Achterstaffeln immer zwei Teams spielfrei?

Wir müssen nach einem einheitlichen Zahlenschlüssel arbeiten, damit die zweite Mannschaft vor der ersten spielen kann. Dies ist uns gelungen. Meistens spielen die Teams gegen den gleichen Gegner. Zudem gab es zahlreiche Wünsche, die wir alle berücksichtigen konnten. Der FSV Steinweiler wollte zum Beispiel das letzte Septemberwochenende frei haben, um den Mannschaftsausflug nachzuholen.

Wie sehen Sie den Schiedsrichterschwund?

Da wir in der D-Klasse nur noch zwei Staffeln haben, können nach meiner Einschätzung alle Spiele mit Unparteiischen besetzt werden. Wir bekommen erst wieder Schiedsrichter dazu, wenn sich auf den Plätzen etwas ändert. Aktuell habe ich einen Fall, der von der Verbandsspruchkammer entschieden werden muss. In einem Freundschaftsspiel wurde ein Schiri angegangen. Dies darf einfach nicht passieren.

Wer holt den Titel in der B-Klasse Ost?

Mein klarer Favorit ist die TSG Jockgrim II. Der Bezirksligakader wurde mit Spielern aus höheren Klassen verstärkt, der Kader ist deutlich größer als im Vorjahr. Daher werden wohl Spieler von oben in die B-Klasse rücken. Als Geheimfavorit sehe ich den FC Viktoria Neupotz, der seinen Kader punktuell mit viel Qualität ergänzt hat.