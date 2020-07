114 Mannschaften von der A- bis zur D-Klasse des Fußballkreises Südpfalz nehmen die Spielzeit 2020/2021 auf, das sind fünf weniger, als vor dem Abbruch der Runde wegen Corona antraten. Der Starttermin steht noch nicht fest.

In der A-Klasse sind es nur 17 Teams, weil die SG Wernersberg/Spirkelbach auf das Aufstiegsrecht verzichtet hat. Neu sind die Aufsteiger SV Erlenbach, VfR Sondernheim und SG Rohrbach/Impflingen. In der B-Klasse mit 32 Teams gibt es drei Aufsteiger, nachdem der SV Scheibenhardt mit dem SV Hagenbach eine Spielgemeinschaft bildet. Ebenso zusammenarbeiten werden künftig der SV Völkersweiler und der SV Silz sowie der TuS 04 Hördt und der FC Leimersheim. 34 Mannschaften treten in der C-Klasse an, 30 in der D-Klasse. Der TuS 08 Schaidt und der VfB Annweiler haben keine dritten Mannschaften mehr gemeldet, die TSG Jockgrim tritt erstmals mit einem dritten Team an.

Wegen der Corona-Krise ist beschlossen worden, die Klassen zu teilen. Die Einteilung im Kreis Südpfalz erfolgte nach geografischen Gesichtspunkten. Nach der Runde schließt sich eine Finalrunde an. Die vier Gruppenbesten spielen um den Aufstieg, die anderen gegen den Abstieg, die Ergebnisse der Runde werden mitgenommen, dieselben Mannschaften spielen nicht mehr gegeneinander.

In der A-Klasse steigt der Erstplatzierte auf, der Zweitplatzierte geht in die Relegation. In der B-Klasse steigen die beiden Gruppenersten Ost und West direkt auf, die Gruppenzweiten spielen auf neutralem Platz den dritten Aufsteiger aus. In der C-Klasse steigen jeweils die beiden bestplatzierten Teams Ost und West direkt auf. Weil es künftig nur noch zwei statt drei D-Klasse-Staffeln geben wird, steigen hier nur noch die beiden Erstplatzierten Ost und West auf. Die Gruppenzweiten der Finalrunde ermitteln den dritten Aufsteiger.

Die Einteilung

A-Klasse Ost: Phönix Bellheim, SV Erlenbach, SV Hatzenbühl, SV Viktoria Herxheim II, FVP Maximiliansau, FV Neuburg, SV Olympia Rheinzabern, TuS 08 Schaidt, FC Bavaria Wörth

A-Klasse West: Fortuna Billigheim-Ingenheim II, Spfr Dierbach, FSV Freimersheim, SG Klingenmünster/Göcklingen, SV Landau-West, SG Rohrbach/Impflingen, VfR Sondernheim, SV Rülzheim II

B-Klasse Ost-Ost: FC Berg, SV Büchelberg II, FV Germersheim, FV Türkgücü Germersheim, SG Hagenbach/Scheibenhardt, SG Hördt/Leimersheim, FC Viktoria Neupotz, TSV Venningen/Fischlingen

B-Klasse Ost-West: SV Dammheim, VfL Essingen, TSV 08 Freckenfeld, FC Insheim, TSG Jockgrim II, TuS Knittelsheim II, FSV Steinweiler, Germania Winden

B-Klasse West-Ost: SV Knöringen, SV Landau Süd, SV Mörlheim, SpVgg Oberhausen/Barbelroth, FV Queichheim, SG Schweigen/Rechtenbach/Oberotterbach, Spfr Steinfeld, TuS Wollmesheim

B-Klasse West-West: VfB Annweiler, SpVgg Bad Bergzabern, ASV Lug/Schwanheim, SC Ramberg, SG Völkersweiler/Silz, SG Vorderweidenthal/Birkenhördt, SG Wernersberg/Spirkelbach

C-Klasse Ost-Ost: Phönix Bellheim II, SV Erlenbach II, SV Hatzenbühl II, SV Viktoria Herxheim III, FVP Maximiliansau II, FV Neuburg II, SV Olympia Rheinzabern II, TuS 08 Schaidt II, FC Bavaria Wörth II

C-Klasse Ost-West: SG Hagenbach/Scheibenhardt II, TV Hayna, SV Herxheimweyher, SG Hördt/Leimersheim II, FC Bienwald Kandel II, TSV Landau, SV Minfeld II, FC Viktoria Neupotz II, TB Jahn Zeiskam II

C-Klasse West-Ost: Fortuna Billigheim-Ingenheim III, Spfr Dierbach II, TSG Godramstein, SV Kapellen/Drusweiler, FSV Azzurri Landau, SG Mörlheim/Eschbach, FV Queichheim II, SG Schweighofen/Kapsweyer

C-Klasse West-West: SG Albersweiler/Eußerthal, TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen II, SV Gossersweiler-Stein, SV Landau/Südwest, SV Landau/West II, SG Lug/Schwanheim II, SG Völkersweiler/Silz II, TSV Wilgartswiesen

D-Klasse Ost-Ost: FC Berg II, FV Germersheim II, FC Bavaria Wörth III, SG Hagenbach/Scheibenhardt III, VfB Hochstadt II, SV Herxheimweyher II, SV Olympia Rheinzabern III, VfR Sondernheim II

D-Klasse Ost-West: SV Dammheim II, VfL Essingen II, TSV 08 Freckenfeld II, FC Insheim II, TSG Jockgrim III, TuS Knittelsheim III, FSV Steinweiler II, Germania Winden II

D-Klasse West-Ost: SV Heuchelheim/Klingen, SV Kapellen/Drusweiler II, SV Mörlheim II, SG Mörzheim/Eschbach II, SpVgg Oberhausen/Barbelroth II, SG Schweigen/Rechtenbach/Schweighofen/Kapsweyer II, TuS Wollmesheim II

D-Klasse West-West: SG Albersweiler/Eußerthal II, VfB Annweiler II, SG Klingenmünster/Göcklingen II, SC Ramberg II, SG Rohrbach/Impflingen II, SG Vorderweidenthal/Birkenhördt II, SG Wernersberg/Spirkelbach/Gossersweiler-Stein II