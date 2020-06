Murat Ok geht in seine dritte Saison als Spielertrainer des FV Germersheim in der Fußball-B-Klasse Ost. Dies war lange fraglich, weil er sich als Buchhalter und Steuerhelfer selbstständig gemacht hatte. FVG-Präsident Adrian Pfeifer sagt: „Es ist schön, einen Trainer zu haben, der für Konstanz steht und unsere Mannschaft sichtbar Jahr für Jahr stärker macht.“ Kein Spieler verlässt den Verein, die Neuzugänge heißen Cemal Canavar (vom FV Türkgücü Germersheim), Alperen Yavuz (FC Viktoria Neupotz) und Herve Watio (nach Pause).