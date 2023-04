Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in Frankweiler lebende Oliver Hundemer hat sich beim ASV Landau Fußball immer wohl gefühlt. Der traditionsreiche Verein ist von der Bildfläche verschwunden. Heute spielt Hundemer mit 41 Jahren beim SC Ramberg. Sein Weg führte ihn von der Oberliga bis in die B-Klasse. Und was war da mit Otto Rehhagel und dem 1. FC Kaiserslautern?

Hundemer liebt das Fußballspielen so, dass er noch selbst so lange auf dem Platz stehen möchte, wie das körperlich möglich ist. Daher gibt er sich derzeit lieber mit Spieler(-trainer)-Engagements