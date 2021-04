Viele Vorschusslorbeeren gibt Fußball-Landesligist SV Viktoria Herxheim dem 31-jährigen Kroaten Andelo Srzentic, der vom SV Rülzheim kommt. Der zweifache Vater, der mit seiner Familie in Lindenberg lebt, gilt als Allrounder.

„Wir freuen uns sehr, mit Andelo einen ehrgeizigen, erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Spieler zu bekommen“, sagt Viktoria-Coach Jens Bodemer. Der in Zadar in Kroatien geborene Srzentic wechselte nach einigen Stationen in seiner Heimat 2013 nach Deutschland, wo er sich zunächst dem SV Röchling Völklingen anschloss. Eine weitere Station: der SV Hauenstein. In der Runde 2017/2018 wechselte er zum SV Rülzheim.

Erste Kontakte zur Viktoria habe es bereits 2019 mit dem damaligen Trainer und heutigen Sportvorstand Konstantin Stengel gegeben, den er aus Hauensteiner Zeit kenne, erzählt Srzentic. Zum damaligen Zeitpunkt habe sich die Frage nach einem Vereinswechsel nicht gestellt. Den Wechsel sehe er nunmehr als Chance. Im Team der Viktoria gebe es einige, mit denen er schon gespielt habe.

Der Maschinenführer, der seine Freizeit gerne mit seiner Familie verbringt und gerne zu Verwandten und Bekannten in seinem Heimatland Kroatien reist, gilt mit 1,88 Metern Größe als Modellathlet. Bodemer ist überzeugt, dass Srzentic Herxheims Möglichkeiten beispielsweise in der Offensive verbessern werde: „Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil.“

Sein Ziel sei es, zusammen mit der Mannschaft guten Fußball zu spielen, Spiele zu gewinnen und am Ende, wenn möglich, aufzusteigen, sagt Srzentic. Er sehe im Kader viel Potenzial. Die Mannschaft ergänze sich optimal mit Jung und Alt.