Der Herxheimer Michael Schultz (27) wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zum Drittligisten Viktoria Köln. Der in Landau geborene 1,94 Meter große Innenverteidiger spielte bis zu seinem zwölften Lebensjahr beim SV Viktoria Herxheim. Er ging zum Karlsruher SC, für dessen U23 er 67 Spiele bestritt und drei Tore erzielte. Für den 1. FC Kaiserslautern II erzielte er zwischen 2014 und 2016 in der Regionalliga sechs Treffer in 48 Partien. Im Sommer 2016 ging Schultz zum SV Waldhof Mannheim. In 105 Partien in der Regionalliga und 3. Liga erzielte er sieben Treffer. Im vergangenen Sommer unterschrieb er in Braunschweig einen Zweijahresvertrag, er kam in fünf Zweitligaspielen zum Einsatz.