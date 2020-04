Jochen Linzenmeier wird Trainer beim SV Altdorf-Böbingen an der Schulstraße. Dies hat Simone Milazzo, Vorsitzende des Vereins, den A-Klasse-Spielern mitgeteilt. Linzenmeier folgt auf Interimstrainer Holger Schmitt, der die Elf einmal betreuen konnte, ehe die Meisterschaft gestoppt wurde. Spieler Simon Schneider werde ihn als Co-Trainer unterstützen, beide würden sich aus Geinsheimer Zeiten kennen. Linzenmeier war als Spieler in der Verbandsliga und Landesliga am Ball und coachte zuletzt in der Saison 2015/16 die zweite Geinsheimer Mannschaft.