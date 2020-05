Bojan Custic hat das Trainerteam des Fußball-Verbandsligisten SV Rülzheim verlassen. Er war zu Saisonbeginn als Fitnesstrainer vorgestellt worden und sollte vorwiegend in der A-Klasse-Mannschaft selbst noch auflaufen, bei Bedarf auch in der Abwehr des Verbandsliga-Teams. Er kam zu keinem Einsatz mehr. Seine Spielerkarriere habe er beendet, um sich seiner Aufgabe als individueller Fitnesstrainer, auch von Profisportlern wie Luka Jovic (Real Madrid), zu widmen. „Ich habe diesen Entschluss im Winter schon getroffen und meine Aufgabe in Rülzheim aufgegeben“, so der 25-Jährige.