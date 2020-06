Obwohl für die A-Klasse Südpfalz qualifiziert, hat sich die SG Wernersberg/Spirkelbach entschlossen, in der Fußball-B-Klasse zu bleiben. „Wir wollen von unserem Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen. Wir haben alle Komponenten miteinander abgewogen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der neuen Saison in einem sportlichen Wettbewerb in der B-Klasse erneut um einen Aufstiegsplatz kämpfen wollen“, teilte der Sportliche Leiter Bastian Mietzner mit. Die B-Klasse sei in der neuen Saison mit den Derbys gegen den ASV Lug/Schwanheim, VTG Queichhambach II und SV Völkersweiler sportlich und emotional sehr attraktiv. Dadurch werde etwas an Kreisliga-Fußballromantik zurückkehren, das durch die Corona-Pandemie doch merklich verloren zu gehen scheine, so Mietzner, der auch zweiter Vorsitzender des SV Wernersberg ist.