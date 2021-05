In jeder Wechselperiode beginnt das Theater von vorne. Viele „Legionäre“ ziehen jedes Jahr weiter. Doch es gibt sie noch, die Spieler, die ununterbrochen ihrem Verein die Treue halten. Einer von ihnen: Matthias Täumer, der beim TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen verschiedene Trainertypen kennengelernt hat.

Dreimal ist der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen seit 2012 aufgestiegen, seit 2019 spielt er in der Fußball-Bezirksliga. Die neue Runde beginnt im September mit dem Heimspiel gegen die TSG Jockgrim. Der einzige Spieler, der von Anfang an dabei ist, ist Defensivspieler Matthias Täumer.

Der 28-Jährige lebte bis 2003 in Frankweiler. In Landau ist er in einer Wohngemeinschaft mit dem Verbandsliga-Schiedsrichter Dorian Volker Schurer. Er ist liiert mit einer Handballerin, die bei der HSG Landau/Land spielt. Erlernt hat er Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, bei der FW Glashaus Metallbau in Bornheim. Er arbeitet als Fensterbauer bei der Firma Weiß & Sohn in Billigheim.

Mit 17 in der ersten Mannschaft

Mit fünf Jahren hat Täumer bei den Bambinis in Frankweiler angefangen. Dabei waren seine Mitspieler Jonas Guhmann und Sebastian Imhof, die zwischenzeitlich woanders gespielt haben. Sein erster Trainer war sein Vater Klaus Täumer, der langjährige Torhüter des Vereins. Den größten Erfolg im Nachwuchsbereich feierte er im ersten Jahr der B-Jugend unter dem Trainerduo Dieter Imhof/Jürgen Hertel. In einer Spielgemeinschaft mit dem SV Dammheim wurde die Mannschaft Meister und Hallenmeister. Im Pokalfinale unterlag sie dem SV Wernersberg. In dieser Zeit spielte Täumer auch noch Handball in Albersweiler.

Mit 17 Jahren kam er in Frankweiler in die erste Mannschaft. Trainer war damals Urgestein Manfred Heß. „Seine Spielersitzungen waren legendär, man hatte immer was zu lachen. Wir sprechen heute noch immer darüber. Doch der Respekt war immer da“, erinnert sich Täumer. Nun wehte ein anderer Wind als in der Jugend. Der Ton der älteren Spieler war rauer, die Benjamine im Team waren für den Aufbau des Trainingsparcours verantwortlich.

Gemeinsam mit dem Vater auf dem Platz

Nach Heß kam Sascha Kadel auf die Kommandobrücke. Täumer bezeichnet ihn als herausragenden Spieler, der ihm viel in puncto Taktik und Spielverständnis beigebracht habe. Nach der Umstellung auf die Viererkette stieg der TuS als Meister der 1. Kreisklasse West mit 80 Punkten in die Kreisliga auf. In diese Zeit fällt auch das 7:0 gegen den SV Wernersberg, bei dem Täumer gemeinsam mit seinem Vater auf dem Platz stand.

2014 kam Thomas Wünstel als Coach an die Dagobertstraße. Ihn bezeichnet Täumer als „Riesentypen und Motivationstier, bei dem man als Spieler immer gebrannt hat“. Im Jahr 2016 konnte der damalige Spielleiter Jens Jahraus Torhüter Julian Roth vom Verbandsligisten VfR Kandel als Trainer gewinnen. Täumer war Kapitän der Meistermannschaft 2017, die mit 20 Punkten Vorsprung den Titel in der B-Klasse West holte: „Dies war der schönste Aufstieg. Wir haben ihn mit einem 5:0 gegen die SpVgg Oberhausen/Barbelroth perfekt gemacht. Danach haben wir ordentlich gefeiert.“

Bezirksliga ein „Abenteuer“

In der Spielzeit 2017/2018 scheiterte der TuS in der Relegation der Vizemeister am VfR Frankenthal. Als Entschädigung gab es den Kreispokalsieg durch ein 3:0 gegen den TSV Freckenfeld. Doch 2019 schafften die Rot-Blauen als Meister der A-Klasse Süd den Sprung in die Bezirksliga. Die Klasse bezeichnet Täumer als „Abenteuer, das wir gerne mitnehmen“. In allen vier Ligen war er Stammspieler, auch wegen seiner Vielseitigkeit. Aktuell läuft er meist als Innenverteidiger oder auf der rechten Außenbahn in der Viererabwehrkette auf, am liebsten spielt er jedoch im rechten Mittelfeld. „Doch ich spiele da, wo ich der Mannschaft am meisten helfen kann“, so Täumer.

Er erlitt in seiner Karriere einen Wadenbeinbruch und zwei Nasenbrüche, doch er hat sich immer zurückgekämpft. Für einen Vereinswechsel sieht er keinen Grund: „Der Verein hat Perspektive und wird gut geführt. Wir haben viel Erfolg und mein Freundeskreis kommt aus der Mannschaft.“ Er isst am liebsten Spaghetti Bolognese. Zu Hause trinkt er Wasser, beim Ausgehen mit Freunden gerne eine Weinschorle.