Tabellenführer SV Büchelberg begrüßt am Samstag in der Fußball-Landesliga den SV Viktoria Herxheim, der in der Südstaffel ungeschlagen ist. Anspiel: 16.30 Uhr. Ein 20-Jähriger sorgt bei den Gastgebern für defensive Stabilität.

Nicolas Kortus ist als Innenverteidiger bei Trainer Sahin Pita seit Saisonbeginn gesetzt. Der Karlsruher kam vom Oberligisten TuS Mechtersheim, wo er nicht viel Spielpraxis