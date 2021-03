Die Stadt Landau erhält vom Bund Fördermittel von mehr als 1,7 Millionen Euro für den Umbau des Sportplatzes und des Verkehrsübungsplatzes an der Horstringschule. Dort soll ein moderner Kunstrasenplatz entstehen. Damit geht eine jahrelange Wartezeit von mehreren Landauer Sportvereinen zu Ende.

Der SV Dammheim, SV Landau West, FV Queichheim und der FSV Azzurri Landau hatten sich vor einigen Jahren bei der Dietmar-Hopp-Stiftung um einen Kunstrasenplatz beworben, kamen aber nicht in die Wahl. Der Tennenplatz war die Spielstätte des FSV Azzurri. Das Feld ist seit Jahren in einem miserablen Zustand. Wegen dieser Verhältnisse hatten immer mehr Spieler den Verein verlassen. Letztlich hat der FSV wegen Personalmangels im vergangenen Sommer den Spielbetrieb eingestellt.

Kommt der FSV Azzurri wieder?

Azzurri-Schatzmeister Guido Kuhn ist erfreut und erleichtert: „Der neue Platz wird unserem Vereinsleben wieder neuen Schwung verleihen. Wir werden alles daransetzen, dass wir wieder mit einer aktiven Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen können.“

Auch der Rasenplatz des SV Dammheim ist in die Jahre gekommen. Die Flutlichtanlage und die Drainage sind reparaturbedürftig. Spielleiter Tobias Wurm bewertet die aktuelle Situation positiv: „Der neue Platz liegt geografisch sehr günstig für uns. Ich erwarte mir eine Erleichterung, vor allem was unseren Trainingsbetrieb angeht.“

Um einvernehmliche Platzbelegung

Der SV Landau West entsendet seine A-, B- und C-Junioren gemeinsam mit dem FV Queichheim, dem SV Dammheim und dem SV Mörlheim in den Jugendförderverein Landau, der auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportzentrum West trainiert. Dennoch hat der Verein für rund 200 Jugendliche von der G- bis zur D-Jugend den Trainings- und Spielbetrieb zu organisieren. Vereinspräsident Peter Schilinski meint: „Der dritte Kunstrasenplatz im Stadtgebiet ist eine tierische Erleichterung für alle zwölf Fußballvereine im Stadtgebiet. Ich denke, dass dann für alle ein geregelter Spielbetrieb möglich sein wird.“ Obwohl die „Westler“ die größte Jugendabteilung haben, wollen sie keine Sonderstellung. Schilinski: „Wir werden uns wie in all den Jahren zuvor mit allen Vereinen zusammensetzen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.“

90 Jugendliche spielen in den unteren Jahrgängen beim FV Queichheim. Sie haben über Winter jeweils eine Stunde für jeden Jahrgang in der Halle zur Verfügung. Die Vorsitzende Annette Krohmer konstatiert: „Ich bin sehr froh, dass es endlich geklappt hat. Über den Sommer sind wir immer zurechtgekommen, doch in den Wintermonaten war die Organisation für alle Mannschaften unseres Vereins immer eine große Herausforderung. Der neue Platz ist von unserem Gelände nur unweit entfernt und schnell zu erreichen.“