Vor fünf Jahren wurde der Landauer Jean-Rene Aghajanyan bei seinem Herzensverein 1. FC Kaiserslautern aussortiert. Über Umwege kam er vor zwei Jahren wieder auf den Betze. Was führte ihn zurück?

Der 17-jährige Jean-Rene Aghajanyan will sein Hobby zum Beruf machen. Auf die Frage nach den Chancen, antwortet er optimistisch und selbstsicher zugleich: „Wenn ich dran bleibe, stehen die Chancen gut.“

Diese Selbstsicherheit hatte er nicht immer. Als 2015 der damals Zwölfjährige beim 1. FC Kaiserslautern aussortiert wurde, schien der Traum von der großen Fußballerkarriere geplatzt. Der in Straßburg geborene Sohn armenischer Eltern wechselte zum Ludwigshafener SC, der damals mit den Roten Teufeln in der D-Jugend-Verbandsliga spielte. Zunächst war Aghajanyan noch niederschlagen, doch Trainer Giuseppe Lentini erweckte wieder den Glauben in dem Jungen. „Er hat mich aufgebaut und gab mir die Motivation, härter an mir zu arbeiten.“ Natürlich wollte er den Lauterern zeigen, dass es ein Fehler war, ihn herzugeben.

Als Sechsjähriger zum FCK gewechselt

In Ludwigshafen blieb Aghajanyan trotzdem nicht lange. Bereits nach einem Jahr verließ er den LSC und wechselte zum FK Pirmasens. In der Pirmasenser Zeit besuchte Aghajanyan regelmäßig Lehrgänge des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Durch seine Leistungen empfahl er sich für das Sichtungsturnier des Deutschen Fußballbundes in Bad Blankenburg, wo er schließlich das Interesse einiger Vereine auf sich zog. „Einige haben sich gemeldet. Aber als das Angebot des FCK kam, stand die Entscheidung fest.“ Nachtragend sein gehört nicht zur Persönlichkeit des Landauers. Er wollte zurück zum FCK und begründet dies wie folgt: „Ich wollte dem ganzen Verein zeigen, dass ich es drauf habe und kicken kann.“ In Kaiserslautern ist er mittlerweile wieder seit zwei Jahren.

Die ersten Tore schoss Aghajanyan mit vier Jahren für den ASV Landau. Bereits nach einem Jahr folgte der Wechsel zum FSV Offenbach, wo er zwei Jahre blieb. Bei einem Sichtungstraining fiel er dem FCK zum ersten Mal auf. Als Sechsjähriger wechselte Adajamyan zum FCK. Seine Eltern nahmen mehrmals in der Woche die Fahrt nach Kaiserslautern auf sich. Dort wurde er sechs Jahre fußballerisch ausgebildet. Bis er aussortiert wurde. Wieso? „Das weiß ich bis heute nicht“, sagt der Fußballer.

Ein Zehner mit Drang zum Tor

Aghajanyan spielt meistens auf im offensiven Mittelfeld. Zentral, als Zehner. Als Stürmer hat er aber auch schon seine Qualitäten bewiesen. Sich selbst beschreibt er so: „Ich bin beidfüßig und habe einen guten Drang zum Tor. Meistens habe ich das Auge für den besser postierten Mitspieler. Was mich aber ausmacht, ist mein unbändiger Wille, jedes Spiel zu gewinnen.“ Optimierungsbedarf sieht er in seiner Schnelligkeit. „Ich bin zwar nicht unbedingt der Langsamste, aber da geht noch was.“

Der 17-Jährige strebt an der Landauer Konrad-Adenauer-Realschule das Fachabitur an. Vom Verein bekommt er sogar Ernährungspläne. Aghajanyan ernährt sich sehr bewusst: „Meistens esse ich Hühnchen mit Reis und Gemüse. Das typische Sportleressen eben.“ Gedanken über einen Plan B, falls sein Traum doch nicht in Erfüllung geht, hat er sich noch nicht gemacht. Eines Tages will er in der Premier League auflaufen.