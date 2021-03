Der Kreissauschuss des Fußballkreises Südpfalz hat beschlossen, den Kreistag mit Neuwahlen am 7. Mai um 19 Uhr in virtueller Form abzuhalten. Der Kreisvorsitzende Karl Schlimmer (Klingenmünster) kandidiert erneut für dieses Amt und mit ihm die Staffelleiter Peter Bourquin (Billigheim-Ingenheim), Monica Zluga (Lug-Schwanheim), Süleyman Bostanci (Jockgrim) und Uwe Appelshäuser (Rheinzabern). Auch AH-Leiter Werner Gilb (Jockgrim), Frauenwartin Angelika Schermer (Ramberg) únd Christina Ferrini (Wörth) wollen weitermachen. Als neuer Stellvertreter Schlimmers stellt sich Rüdiger Werling (Büchelberg) zur Wahl. Er tritt die Nachfolge von Dieter Bäcker (Essingen). Bäcker übernimmt das Berufungsamt Freizeit- und Breitensport. Die Vereine müssen entscheiden, ob und in welcher Form die zweiten Mannschaften künftig am Pokalwettbewerb teilnehmen.