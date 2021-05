Die Pokalendspiele der Fußballkreise Südpfalz und Rhein-Mittelhaardt sollen noch gespielt werden. Möglich ist ein Termin kurz vor der Punkterunde 2021/22, deren Beginn für das Wochenende 14./15. August geplant ist.

„Die Finalisten Bavaria Wörth und Olympia Rheinzabern haben aber gesagt, dass es nur vor Zuschauern Sinn ergibt. Im Gegensatz zur Punkterunde ist der Pokal laut Spielordnung nicht an ein Datum gebunden, sodass eine spätere Austragung möglich ist“, teilte Kreisvorsitzender Karl Schlimmer (Südpfalz) mit.

Mario Sesterheim ist Sportvorstand des FC Bavaria Wörth und meint: „Es ist erst sinnvoll, wenn beide Vereine eine vernünftige Vorbereitungszeit hinter sich haben. So ein Finale sollte auch ein gewisses Level haben. Die erforderliche Qualität hierfür müssen sich beide Teams nach der langen Pause erst wieder erarbeiten.“ Uwe Appelshäuser, Spielleiter des SV Olympia Rheinzabern, sieht es ähnlich: „Ich kann mir eine Terminierung frühestens eine Woche vor Rundenstart oder unter der Woche während der neuen Saison vorstellen.“ Der Austragungsort ist noch offen.

Im Kreis Rhein-Mittelhaardt steht mit dem FV Berghausen erst ein Finalteilnehmer fest. Der zweite Endspielteilnehmer müsste noch in einem Halbfinale zwischen dem SV Altdorf/Böbingen und dem FSV Schifferstadt ermittelt werden. Kreisvorsitzender Klaus Karl (Rhein-Mittelhaardt) sagt: „Wir haben wegen Corona noch keine finale Entscheidung getroffen. Doch wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir den Pokalwettbewerb 2020/21 auch beenden.“ Christian Großhans ist Spieler und Sportdirektor beim SV Altdorf/Böbingen. Er findet: „Wenn man in einem Pokalhalbfinale steht, will man es natürlich auch spielen. Doch nur nach einer angemessenen Vorbereitungszeit.“