Keine Überraschung gab es in der zweiten Runde um den Fußball-Kreispokal Südpfalz.

Der FC Viktoria Neupotz verlor gegen den FVP Maximiliansau mit 2:5 nach Elfmeterschießen. Die Gastgeber hatten vor 250 Zuschauern in der ganzen Partie mehr Ballbesitz und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Die Gäste agierten aus einer gut gestaffelten Abwehr heraus. Sie gingen mit dem Halbzeitpfiff in Führung, Spielertrainer Dominik Jäger verwandelte einen umstrittenen Foulelfmeter. In der 78. Minute konnte der frühere Herxheimer Nicolas Fink durch einen Handelfmeter ausgleichen. Dominik Heid vergab kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Chance zum Siegtreffer. Nach 120 Minuten stand es immer noch 1:1. Schließlich avancierte FVPM-Keeper Alexander Nicola mit zwei parierten Elfmetern zum Helden des Tages.

SV Hatzenbühl fokussiert

Die SG Schweighofen/Kapsweyer hatte keine Chance gegen den SV Hatzenbühl: 0:7. Die ohnehin geschwächten Gastgeber aus der C-Klasse mussten bereits vor der Pause zwei Auswechslungen vornehmen. Der SV Hatzenbühl aus der A-Klasse trat fokussiert und zweikampfstark auf und hatte noch zwei Aluminiumtreffer. Tore: 0:1 Tobias Petry (8., nach einem Eckball), 0:2 Steven Knoblauch (15., Distanzschuss aus 20 Metern), 0:3 Adrian Cebulla (45., nach vorherigem Pfostenschuss), 0:4 Steven Knoblauch (52., abgefälschter Schuss), 0:5 Louis Philipp Hoffmann (57., Foulelfmeter). 0:6 Adrian Cebulla (61., aus kurzer Distanz), 0:7 Louis Philipp Hoffmann (66., aus kurzer Distanz). Zuschauer: 150.

Yannick Schneider macht fünf

Der TSV Venningen/Fischlingen egalisierte gegen den VfR Sondernheim einen 0:2-Pausenrückstand, um mit dem Schlusspfiff noch das 2:3 hinnehmen zu müssen. Der SV Heuchelheim/Klingen schlug sich beim 1:3 als einziger D-Klassenvertreter tapfer gegen die drei Klassen höher spielenden Spfr Dierbach. Beim 6:2 des TuS Wollmesheim gegen den FC Insheim erzielte Yannick Schneider fünf Treffer. Fabian Lenhardt schnürte einen Doppelpack beim 2:1 des VfB Annweiler gegen die SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach.

Weitere Ergebnisse

Kreispokal Südpfalz: FC Berg - FC Bavaria Wörth 1:3, SG Hördt/Leimersheim - FSV Freimersheim 1:3, VfB Annweiler - SG Völkersweiler/Silz/Waldhambach 2:1, SV Knöringen - SV Mörlheim 0:3, ASV Lug/Schwanheim - SV Wernersberg/Spirkelbach 3:2, SG Albersweiler/Eußerthal - SG Rohrbach/Impflingen 0:2, FC Phönix Bellheim - FV Neuburg 5:3, SpVgg Oberhausen/Barbelroth - SG Birkenhördt/Vorderweidenthal 3:2, SpVgg Bad Bergzabern - SV Erlenbach 0:4

Kreispokal Rhein-Mittelhaardt, Achtelfinale: TuS Maikammer - TuS Diedesfeld 3:2, SV Altdorf-Böbingen - SG Mußbach 5:3 n. V. Nach 1:3-Rückstand schoss Simon Hartmann mit seinem dritten und vierten Tor Altdorf weiter. In der Verlängerung waren die Platzherren mit zwei Mann in Überzahl.