Der FC Bienwald Kandel hat zwei Neuzugänge für die Spielzeit 2021/2022 verpflichtet. Vom Bezirksligisten TuS Knittelsheim kommt Kapitän Nicolas Heckmann. Er spielt aktuell im zentralen defensiven Mittelfeld, ist aber vielseitig einsetzbar. Der 21-Jährige stammt aus Zeiskam. Er wohnt in Landau in einer Wohngemeinschaft mit den TuS-Spielern Jan Schick und Leon Spielmann sowie Kandels Yannik Kindler. Knittelsheims Spielleiter Thorsten Reiter sagt: „Wir sehen seinen Abgang mit einem lachenden und weinenden Auge. Es ist ein herber Verlust, auf der anderen Seite sind wir stolz auf die Entwicklung, die er bei uns genommen hat.“ Von den A-Junioren des FSV Offenbach kommt Offensivspieler Laurent Laturner zu Kandel. In der laufenden Regionalliga-Saison erzielte er fünf Treffer in sieben Partien. In der vergangenen Spielzeit hatte er mit elf Treffern maßgeblichen Anteil am Aufstieg von der Verbands- in die Regionalliga. Er wohnt in Steinweiler. Kandels Trainer Marco Weißgerber sagt: „Es sind zwei absolute Wunschspieler. Wir sind froh, dass sie sich trotz anderer Angebote für uns entschieden haben.“