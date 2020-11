Kampf um den Ball, ein Bein in der Luft, Bodenkontakt – und der Schmerz. So beschreibt Alexander Mellein den Moment, der ihn für voraussichtlich eineinhalb Jahre aus dem Fußballzirkus herauskatapultiert. Im Derby gegen Herxheim, dem vermeintlich letzten Spiel der Fußball-Landesliga im Jahr 2020, verletzte sich der Offenbacher schwer am Knie.

„Es ging alles ganz schnell. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es passiert ist. Aber es war, glaube ich, auch kein Foul meines Gegenspielers“, sagt der 30-Jährige. Er ist der erfahrenste Spieler im FSV-Kader, stellvertretender Kapitän der Mannschaft. Teamkollege Tobias Gleich brachte ihn ins Krankenhaus. Das Röntgen machte Hoffnung, die Knochen waren heil. Vor dem MRT hoffte Mellein noch, dass er „nur“ einen Außenbandriss erlitten hatte: „Die Schmerzen waren auch eher auf der Außenseite, es wären nur sechs Wochen Pause gewesen.“ Die Diagnose im Anschluss fühlte sich an „wie ein Schlag“: das Außenband zerfranst, der Meniskus und das vordere Kreuzband gerissen.

Viel Zuspruch bekommen

Mellein bekam viel Zuspruch. Von seiner Freundin, mit der er in Mechtersheim eine Wohnung gekauft hat, von seinen Eltern, von seinen Teamkollegen. FSV-Cotrainer Jürgen Bachfischer, hauptberuflich Physiotherapeut, schätzte die Ausfallzeit Melleins sofort auf eineinhalb Jahre.

„Ich werde alles tun, dass es schon eher für ein Comeback reicht“, sagt Mellein, der voraussichtlich im Januar in Heidelberg operiert wird. Ihn traf die Verletzung in der Corona-Pandemie doppelt schwer: „Ich habe gerade meinen Techniker im Elektronikbereich gemacht, bin auf Jobsuche gewesen. Jetzt werden die Jobs weniger. Und wer stellt dann noch jemanden ein, der zwei Monate später gleich mal wegen einer Operation länger ausfällt?“ Er kümmere sich um Bewerbungen, könne ganz normal laufen. Lediglich lange Spaziergänge seinen derzeit nicht drin.

„Meine erste große Verletzung“

An ein Karriereende denkt Mellein noch nicht: „Natürlich bin ich jetzt schon 30 Jahre alt, aber ich fühle mich nicht so, werde immer jünger geschätzt und bin eigentlich topfit. Das jetzt war auch meine erste große Verletzung im Fußball.“

Außer Frage steht, dass er das Comeback im Offenbacher Trikot angehen will. 2014 war er mit Alexander Hayes vom SV Gommersheim an die Queich gekommen.