Bezirksliga-Spitzenreiter TSG Jockgrim hat Pause, das Spiel beim TuS Knittelsheim ist abgesagt worden. Vielleicht ist das gut so für TSG-Kapitän Nico Pfrengle, der eine Herzmuskelentzündung hatte und als „Risikopatient“ gelten kann.

Pfrengle, in der FCK-Jugend ausgebildet, ist 28 Jahre alt. Er lebt in Jockgrim und arbeitet als Logistiker in Germersheim. „Ich habe wegen der Herzmuskelentzündung ein halbes Jahr pausiert und jetzt alles zu 100 Prozent auskuriert. Dennoch werde ich nun regelmäßig untersucht und habe tatsächlich wegen Corona ein gewisses Unwohlsein in der Magengegend. Vielleicht ist es für mich nach dieser Erkrankung tatsächlich etwas gefährlicher“, sagt Pfrengle. Er halte sich an alle Regeln. Eine konkrete größere Angst habe er jetzt nicht.

Jockgrims Mannschaft wirkt stabiler im Vergleich zu den Vorjahren. Liegt das daran, dass nun nicht nur er, sondern auch Eric Veth fürs Toreschießen verantwortlich ist? „Es wirkt nicht nur so, es ist so“, sagt Pfrengle. Basis sei der komplette Kader in der für diese Liga außergewöhnlichen Qualität und Breite. Pfrengle: „Derzeit greift jedes Rädchen ins andere. Das gibt einem auf dem Platz ein sehr gutes Gefühl, jeden Sonntag. Ich bin froh, dass Eric da ist, aber es wäre falsch, jemanden herauszuheben. Die anderen bringen die gleiche Leistung wie wir vorne drin.“