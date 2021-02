Nach Alexander Schultz (20), derzeit noch in Diensten des badischen Oberligisten FC Astoria Walldorf, kehrt auch Kevin Baltrusch (30) zum SV Viktoria Herxheim zurück. 2009 wechselte er zur U19 des SC Hauenstein, rückte dort in das Oberliga-Team auf. 2011 trug er den Dress des Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam. Baltrusch ging nach Österreich, studierte Kommunikation und Medienwissenschaften. Sein Zwillingsbruder Philipp studierte Betriebswirtschaftslehre. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland spielte Kevin Baltrusch 2019 für den SV Rülzheim und zuletzt für die TSG Jockgrim. Er ist PR- und Marketingbeauftragter beim Familienunternehmen MS Sport Reha in Herxheim und Landau.