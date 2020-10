Das Fußball-Verbandsligaspiel FC Basara Mainz gegen FC Bienwald Kandel (Sonntag, 15 Uhr) ist abgesagt worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen hätte ohne Zuschauer gespielt werden können, ohne die Umkleidekabinen zu nutzen. Was bei dieser Witterung der Gesundheit auch abträglich wäre. Kandel bot den Mainzern an, das Heimrecht zu tauschen, was der Gegner abgelehnt habe.