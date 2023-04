Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An Marcel Weber im Tor lag es nicht. Der 26-Jährige vertrat Mexiko-Urlauber Patrick Aust und den am Innenband verletzten Paul Metzger. Kandel verlor beim TuS Hohenecken mit 1:4 und findet sich in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz wieder. „Ein Sieg ist fast schon Pflicht“, sagt Kandels spielender Cotrainer Marc Staiger vor der Partie gegen den Vorletzten SG Rieschweiler (Sonntag, 15.30 Uhr).

Es war ein gebrauchter Tag. Neben Trainer Marco Weißgerber (Corona) fehlten sechs Stammspieler. Die Elf fühlte sich benachteiligt. Vor dem Strafstoß zum 1:0 für Hohenecken